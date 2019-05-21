Аксёнов предрёк судьбу Зеленского после слов о санкциях: Закончит, как Порошенко

В Крыму опасаются, что новый президент Украины решил буквально последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему продолжить старую политику.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению антироссийских санкций. Напомним, что об этом новый лидер Незалежной заявил в ходе встречи с представителями Белого дома и Конгресса США.

Комментируя слова Зеленского в своей страничке в Facebook, Аксёнов указал на совпадение антироссийской риторики нового президента Украины с заявлениями его предшественника. Однако "второго Порошенко" страна вряд ли переживёт, опасается он.

— Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, — рассуждает Аксёнов. — Но тогда Зеленский и закончит так, как Порошенко. А Украина вряд ли переживёт Порошенко-2.

Напомним, что на встрече с американской администрацией Зеленский также подчеркнул, что Киев не в состоянии "самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму", и поблагодарил Соединённые Штаты за помощь в сфере безопасности и продвижении внутренних реформ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма "не существует и существовать не может".