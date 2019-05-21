Песков допустил, что Путин может провести короткий отдых в Туве

В графике главы государства может появиться свободное окно между множеством поездок и встреч.

Президент России Владимир Путин в ближайшие месяцы не планирует традиционно отдыхать в Туве. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, график российского лидера не позволяет это сделать.

В то же время представитель Кремля не исключил, что у Путина появится небольшое окно в один-два дня.

— Зачастую, с учётом географии своих поездок и передвижений, такие остановки на один-два дня делает, — отметил Песков.

Пресс-секретарь пообещал сообщить журналистам, если это произойдёт.

Кроме того, Песков напомнил, что в такие поездки российский лидер ездит вместе с Сергеем Шойгу, и выразил уверенность, что Путин поздравил его с днём рождения, который глава ведомства отмечает сегодня.

Напомним, что в августе прошлого года президент России Владимир Путин провёл выходные в Саяно-Шушенском заповеднике в Туве. Лайф публиковал видео с отдыха главы государства.