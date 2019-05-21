Бран Старк шокирован своей судьбой в "Игре престолов"

Осторожно, спойлеры! Далее актёр рассказывает о сюжетных поворотах последней серии восьмого сезона сериала.

Исполнитель роли Брана Старка в сериале "Игра престолов" Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что не ожидал, что сценаристы приготовят его персонажу такую судьбу. О своей реакции на то, что Бран стал королём шести королевств, Хемпстед-Райт рассказал The Hollywood Reporter.

После прочтения текста сценария он долго ни с кем не мог поделиться переживаниями о своей роли. Ведь Бран, ставший калекой в возрасте десяти лет, имел мало шансов на выживание во вселенной Джорджа Мартина.

— Я сказал только маме. Но не смог сделать этого по телефону, потому что очень боялся, что наши телефоны прослушивают, — сказал актёр.

Бран, ставший королём, является примером победы спокойствия и обдуманности над громкостью и реакционностью, уверен Хемпстед-Райт. Он не кричит, чтобы его услышали, но вместо этого ждёт и тщательно подбирает слова и поступки.

По мнению актёра, судьба Брана — это важное напоминание для современности, когда все гонятся за сенсационностью.

Сегодня же Софи Тёрнер, сыгравшая Сансу Старк, заявила, что требование переснять последний сезон "Игры престолов" — это неуважение со стороны зрителей к труду съёмочной команды.