Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплаты учителям

Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным.

Минпросвещения работает с властями регионов, чтобы добиться повышения уровня зарплаты учителей. Об этом глава ведомства Ольга Васильева доложила президенту России Владимиру Путину.

— Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное, — рассказала она.

Васильева также отметила, что в школах за последний год удалось снизить объём необходимой отчётности. За это выступали как учителя, так и администрация школ.

Напомним, ранее Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. Она, по указанию главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.