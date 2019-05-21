Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплаты учителям

Минпросвещения работает с властями регионов, чтобы добиться повышения уровня зарплаты учителей. Об этом глава ведомства Ольга Васильева доложила президенту России Владимиру Путину.
— Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное, — рассказала она.
Васильева также отметила, что в школах за последний год удалось снизить объём необходимой отчётности. За это выступали как учителя, так и администрация школ.
Напомним, ранее Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. Она, по указанию главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени