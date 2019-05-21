Россияне назвали самые хамские города страны

Эксперты спрашивали у респондентов, как часто они сталкиваются с грубостью, где чаще всего им грубят и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.

Маркетологи выяснили, в каких городах России люди чаще всего хамят друг другу. В опросе приняли участие жители 27 городов страны.

Первое место в этом рейтинге заняла Пермь, второе — за Челябинском. Замкнул тройку лидеров Саратов. Москва в этом списке четвёртая.

Организаторы исследования спрашивали у респондентов, как часто они сталкиваются с хамством, где чаще всего им грубят и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.

Среди мест, где чаще всего людям хамят, респонденты назвали магазины и рынки, точки общепита и общественный транспорт.

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