Замглавы Росрезерва предъявили обвинение по делу о хищении более 3 млрд рублей

Чиновника и его бывших коллег подозревают в мошеннической схеме по восстановлению качества топлива.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и ещё четырём фигурантам дела по хищению более трёх миллиардов рублей. Об этом сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 году Росрезерв и компания "Тверьнефтепродукт" заключили госконтракт на сумму более 3,2 млрд рублей для восстановления качества дизельного топлива, которое длительное время хранилось на комбинатах Росрезерва.

Сотрудникам федерального агентства было известно, что работы не позволят улучшить качество дизеля. Но это не помешало оплатить фиктивные работы подрядной организации в размере 3,2 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета.

Кроме Кирюхина в деле фигурируют его бывшие коллеги из федерального агентства и другие. Ранее Лайф сообщал, что госслужащему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.