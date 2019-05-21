Джон Сноу ответил критикам финала "Игры престолов"

Внимание, спойлеры! Далее рассматривается содержание шестой серии последнего сезона "Игры престолов".

Актёр Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", ответил критикам, которые обвиняют финал в сексизме. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Так, фанаты сериала увидели в смерти Серсеи Ланнистер и Дейенерис Таргариен гендерную дискриминацию. По мнению же Харингтона, сериал окончился закономерно.

— Почему они должны быть положительными персонажами просто из-за того, что они женщины? Они самые интересные героини в шоу. И именно этим всегда славилась "Игра престолов", — заявил актёр.

Он добавил, что если проследить за историей Дейенерис Таргариен, то становится ясно: она далеко не самая положительная героиня.

— Она убивает людей. Она сжигает их заживо, — напомнил он.

При этом Харингтон отметил, что поклонники почему-то продолжают отрицать, что Мать Драконов — нехороший человек. По мнению актёра, сценаристы не сделали ничего такого, что противоречило бы характерам героев. Он также отметил, что и для его героя финал был тяжёлый. Ведь на руках Джона Сноу умерли две его любимые женщины.

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