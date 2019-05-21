"Реальные пацаны" раскритиковали рейтинг самых хамских городов России

Владимир Селиванов и Армен Бежанян заявили, что нужно "просто наплевать" на авторов исследования.

Актёров комедийного сериала "Реальные пацаны" возмутил рейтинг самых "хамских" городов России. По их мнению, в Перми хамят не больше, чем в других городах страны.

— Я вообще считаю, что у нас, наоборот, люди более сдержанные. Хотя бы потому, что в Перми и на Урале достаточно холодно, — передаёт Ura.ru слова актёра Армена Бежаняна.

Он добавил, что стоит ответить авторам рейтинга также по-хамски. Например, "просто наплевать на них". Не верить исследованию посоветовал и Владимир Селиванов.

— Мы же не знаем достоверно, кто и как проводил опросы, чтобы узнать, какой город самый хамский в стране, — заявил Селиванов.

Ранее Лайф сообщал, первые места в рейтинге "хамских" городов России достались Перми, Челябинску и Саратову.