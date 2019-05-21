Джордж Мартин усомнился, что повторит в книге финал "Игры престолов"

Писатель признался, что ему сложно поверить в окончание саги, и поблагодарил сценаристов, продюсеров, актёров за работу.

Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым была снята "Игра престолов" заявил, что не уверен, что две последние книги будут повторять сюжет финала киносаги. Об этом он написал в своём блоге.

— Как всё это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет, — уклончиво отметил писатель.

Мартин добавил, что сильно опаздывает с предпоследней книгой "Ветра зимы". Автор романов заверил, что она выйдет, но не уточнил когда.

Говоря о самом сериале, Мартин признался, что ему сложно поверить в его окончание, и поблагодарил сценаристов, продюсеров, актёров, которые создали "Игру престолов" и выпустили на экран.

Ранее сообщалось, что премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей.