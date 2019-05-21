В Серпухове после смертельного взрыва на АЗС завели уголовное дело

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В Серпухове после смертельного взрыва на АЗС завели уголовное дело

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Фото © L!FE

По предварительной версии следствия, было допущено нарушение требований безопасности.

В Серпуховском районе завели уголовное дело после взрыва на автозаправке, из-за которого скончались трое людей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Установлено, что на АЗС рабочие меняли вывески в рамках ребрендинга. Работы выполняла компания-подрядчик. Её генеральный директор задержан, но отказывается давать показания.

Напомним, в Серпухове на автозаправке три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего во время проведения сварочных работ. Лайф опубликовал видео с места ЧП.

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