В Серпухове после смертельного взрыва на АЗС завели уголовное дело

В Серпуховском районе завели уголовное дело после взрыва на автозаправке, из-за которого скончались трое людей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Установлено, что на АЗС рабочие меняли вывески в рамках ребрендинга. Работы выполняла компания-подрядчик. Её генеральный директор задержан, но отказывается давать показания.
Напомним, в Серпухове на автозаправке три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего во время проведения сварочных работ. Лайф опубликовал видео с места ЧП.
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