Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

У здания парламента в Сухуми проходит акция неповиновения после решения депутатов не переносить выборы президента.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что в республике происходит попытка захвата власти. Об этом говорится в обращении, распространенном его пресс-службой, сообщают РИА Новости.

— Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями, — отмечает президент республики.

Ситуация в Сухуми обострилась в понедельник. Абхазская оппозиция объявила бессрочную "акцию неповиновения" у здания парламента после решения депутатов не переносить выборы президента, несмотря на госпитализцию одного из потенциальных кандидатов — лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания.

— Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность! Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие, — призвал Хаджимба своих сограждан.

Отметим, что сегодня утром протестующие заблокировали республиканскую трассу, принудительно приостановили работу троллейбусного хозяйства и автобусного парка в республиканской столице. Власти обеспокоены еще и тем, что все это происходит в период начала курортного сезона, и нагнетание напряженности может отпугнуть туристов, приему которых в Абхазии уделяют огромное внимание.