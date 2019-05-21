Меняйло предрёк Коновалову "плаху с топорами"

Полномочный представитель главы государства возмущён некомпетентностью и пассивностью властей республики.

Полпред президента России Сергей Меняйло предрёк главе Хакасии Валентину Коновалову "плаху с топорами". Соответствующее заявление прозвучало во время совещания в правительстве региона.

— Наше сегодняшнее заседание напомнило мне одну песню Владимира Высоцкого. Я тут сижу и говорю вам: "Нет, ребята, всё не так, всё не так, как надо". Но в этой же песне есть и другие строки: "Вдоль дороги лес густой с Бабами-Ягами, а в конце дороги той — плаха с топорами". Так вот, Валентин Олегович, ваше окружение ведёт вас именно по этой дороге. И очень быстро ведёт, — сказал Меняйло.

Как отмечается, Меняйло возмущён некомпетентностью и пассивностью властей республики, хаосом в сфере коммунальных тарифов и ЖКХ в целом.

Постпред также подчеркнул, что у Коновалова слишком много помощников и советников, которые получают "повышенную зарплату".

— Сколько у вас помощников и советников в штате? 17 человек. Это государственные служащие... Ни в одном субъекте РФ этого нет, — отметил он.

По словам Меняйло, у республики есть хороший потенциал для развития, который нужно раскрыть и сделать так, чтобы "на каждый вложенный или заплаченный рубль был эффект".

Ранее сообщалось, что прокуратура Хакасии признала незаконной надбавку к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова в 400% оклада.