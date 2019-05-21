Четыре российских ракетоносца пролетели у побережья Аляски

Читайте также

Четыре российских ракетоносца пролетели у побережья Аляски

19

Фото © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Российские самолёты на отдельных участках сопровождали американские истребители F-22.

В Минобороны РФ сообщили, что четыре российских ракетоносца Ту-95МС совершили наблюдательный полёт над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.

Самолёты провели в воздухе более 12 часов. Российские ракетоносцы на отдельных участках сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны может увеличить объём закупок ракетоносцев Ту-160.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×