Четыре российских ракетоносца пролетели у побережья Аляски

Российские самолёты на отдельных участках сопровождали американские истребители F-22.

В Минобороны РФ сообщили, что четыре российских ракетоносца Ту-95МС совершили наблюдательный полёт над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.

Самолёты провели в воздухе более 12 часов. Российские ракетоносцы на отдельных участках сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны может увеличить объём закупок ракетоносцев Ту-160.