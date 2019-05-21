Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей

Стоимость коллекции часов известных марок, которая была обнаружена в резиденции заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша превышает его годовой заработок в два раза. Такие цифры обнародованы в телеграм-канале Life-Shot.
Вот какие часы хранил у себя ростовский чиновник:
1. Vacheron Constantin Оverseas Chronograph — 1 613 430 рублей
2. Blancpain Fifty Fathoms Chronograph — 1 807 042 рублей
3. Ulysse Nardin Dual time — 903 521 рублей
4. Ulysse Nardin Marine — 516 298 рублей
5. Hublot Classic Fusion — 700 000 рублей
6. Breguet classique — 1 161 670 рублей
7. Заводная шкатулка, в которой хранились последние два экземпляра — 150 000 рублей
Общая цена коллеции составила почти семь миллионов при том, что официальный доход Сидаша в год равняется около 3,5 миллионам рублей.
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве "Ростов-арены".
Несколько дней назад Лайф сообщал о задержании полковника ФСБ, у которого нашли 12 миллиардов рублей, он побил "рекорд" Захарченко.
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