Зеленский объяснил, почему распустил Верховную раду

По его мнению, депутаты неудовлетворительно работали, раз не смогли заручиться доверием граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством парламента и фракций рассказал, что решил распустить Верховную раду из-за того, что ей недостаточно доверяют граждане.

— Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции — 4%, — заявил Зеленский.

По его мнению, это явный показатель неудовлетворительной работы Рады.

Также он отметил, что юридическим основанием для роспуска парламента является отсутствие коалиции с 2016 года.

Ранее в Раде заявили, что дата досрочных выборов будет известна завтра. Предварительно есть два варианта: 21 или 28 июля. При этом в штабе Зеленского считают дату 21 июля более подходящей.