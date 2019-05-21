Главный онколог Минздрава перечислил продукты, вызывающие рак

Среди самых вредных примеров с вашего стола — жирная пища и вкусовые добавки, которые используются в фастфуде.

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, какие пищевые привычки россиян провоцируют развитие онкологии. По его словам, основное зло кроется в употреблении жирной пищи в сочетании с нелюбовью к спорту и другими вредными привычками.

— Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными, — заявил специалист на пресс-конференции во вторник.

Каприн отметил, что курение, в свою очередь, повышает риск развития рака в 30–50 раз. Причём речь идёт не только о поражении лёгких, но и других органов.

Напомним, что, по статистике Минздрава, больше всего россияне подвержены онкологии в возрасте от 70 до 79 лет. При этом наиболее распространённым диагнозом у мужчин является рак лёгких, у женщин — рак молочной железы.

К слову, учёные во всём мире посвящают исследования поиску связи между тем, что мы едим, и тем, чем мы болеем. Уже известно, что риск развития рака кишечника заметно снижается, если уменьшить потребление мясных полуфабрикатов и разнообразить рацион овощами. А вот ежедневное употребление лука и чеснока, к примеру, значительно снижает риск заболевания онкологией.