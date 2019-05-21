В союзе дачников Подмосковья рассказали, как избавится от борщевика

Чтобы не получить ожоги от ядовитого сорняка, при покосе стоит надеть маску и перчатки.

Чтобы уничтожить ядовитый борщевик у себя на участке, его стоит скашивать четырежды, уверен председатель союза дачников Подмосковья и первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

— Два варианта, как быть с борщевиком: первый вариант — окашивать, не давать ему цвести. Или индивидуально идем опрыскивать, если нет возможности окашивать. Лучше окос. Четыре раза окосили, и он может на следующий год не появиться, второй год окосили — то же самое. На третий год — последний окос, — цитирует Чаплина РИА "Новости".

По его словам, борщевик начинает расти трижды за тёплое время года. Первые ростки появляются в конце мая, вторые в конце июня, третьи — в конце августа. Бороться нужно с сорняком на каждом этапе.

В конце прошлого года вступил в силу закон об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Теперь граждане могут заплатить до пяти тысяч рублей за борщевик на участке, а юридические лица могут раскошелиться уже на 150 тысяч рублей.

Однако в прошлом году предприятию, где площадь распространения сорных растений составила семь гектаров, выписали штраф в 400 тысяч рублей.

Международный центр ответственного туризма предложил организовать пункты приёма борщевика. О происхождении растения и о всех бедах, которые несёт растение, Лайф рассказывал в своём исследовании.