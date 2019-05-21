Депутат Рады оценил предложение Лаврова об обмене "всех на всех" в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта на востоке страны.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал идеальным предложение Сергея Лаврова по обмену пленных в Донбассе по принципу "всех на всех" . По его словам, в реализации такого обмена нет никаких проблем.

— Четыре года не могли никаких следствий сделать. Не могут ответить ни на один вопрос: ни как вы пришли к власти, ни кто стрелял на майдане, ни кто разворовал Украину, — передаёт украинский телеканал "112. Украина" слова депутата.

Напомним, Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава российского МИД предложил начать разговор о минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы.