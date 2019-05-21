Кличко заподозрили в уничтожении документов в мэрии "под шумок"

Из здания мэрии Киева сегодня по неизвестной причине эвакуировали людей. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал украинский активист Артур Журбенко.
По его словам, на место ЧП приехала полиция и пожарные службы. В комментариях под постом Журбенко пользователи Сети пошутили, что из-за смены власти в стране градоначальник уничтожает неугодные документы.
— Кличко под шумок документы уничтожит — заиграла личина, — написал один из пользователей.
Ранее Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внёс значительный вклад в евроинтеграцию.
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