Кличко заподозрили в уничтожении документов в мэрии "под шумок"

Пользователи социальных сетей предположили, что градоначальник заметает следы из-за смены власти на Украине.

Из здания мэрии Киева сегодня по неизвестной причине эвакуировали людей. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал украинский активист Артур Журбенко.

По его словам, на место ЧП приехала полиция и пожарные службы. В комментариях под постом Журбенко пользователи Сети пошутили, что из-за смены власти в стране градоначальник уничтожает неугодные документы.

— Кличко под шумок документы уничтожит — заиграла личина, — написал один из пользователей.

Ранее Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внёс значительный вклад в евроинтеграцию.