Первоклассника убило лодочным винтом в Астраханской области

Трагедия произошла на глазах у его родителей и старшей сестры. Мальчика доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Трагический инцидент произошёл в Камызякском районе во вторник. Отец, мать и двое детей-школьников переправлялись на лодке через реку между сёлами Нововасильево и Мултаново. Неожиданно винт моторки зацепился за корягу, отчего женщина и семилетний мальчик упали в воду.

Отец семейства пытался за руки вытащить жену и ребёнка из реки и затянуть на борт, но судно стало раскачивать и бросать из стороны в сторону.

— Ребёнок, находясь в воде, получил удар винтом, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя несколько часов, — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее катер врезался в понтонный мост и перевернулся на реке Донховка под Тверью. Как стало известно Лайфу, в результате погибло два человека.