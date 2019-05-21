В Москве безработный задержан после ограбления банка на 8 млн

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В Москве безработный задержан после ограбления банка на 8 млн

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Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Он ворвался в банк на улице Азовской с похожими на гранату и пистолет предметами, связал работников и обчистил сейф.

У безработного жителя Москвы, которого правоохранительные органы подозревают в ограблении банка, при обыске обнаружили пять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка, — сказала она.

Злоумышленник ворвался в банк на улице Азовской с похожими на гранату и пистолет предметами. Он связал работников, забрал у них ключи и обчистил сейф. Когда его задержали, он указал на тайник в лесополосе, где сотрудники полиции обнаружили муляж гранаты и переделанный травматический пистолет.

Недавно Лайф рассказывал, как житель Подмосковья попытался ограбить банк, чтобы ему же выплатить кредит. А под Калугой женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов.

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