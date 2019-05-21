Кадыров поощрит мужчин, вытащивших девочку из трубы в Москве

Став случайными свидетелями ЧП, они не растерялись и вместе с окружающими спасли жизнь ребёнку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил поощрить Тимура Салимова и Бувайсара Айзулаева, которые вытащили маленькую девочку из трубы в парке 850-летия Москвы.

— Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодёжи. Я поручил Администрации Главы и Правительства ЧР внести предложение об их поощрении, — сообщил Кадыров в своём канале в Telegram.

Глава Чечни рассказал, что Тимур Салимов является выпускником Чеченского государственного университета и состоял в рядах Патриотического клуба "Рамзан".

Напомним, девочка провалилась в трубу, когда бегала в парке. На помощь к ней бросились прохожие. Мужчины не смогли сами пролезть в трубу, так как она была слишком узкая. Тогда спасать малышку спустили мальчика, привязав его ремнём. Лайф опубликовал видео спасения.