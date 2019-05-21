В польском музее объяснили, почему запретили петь "Тёмную ночь"

Руководство музея считает, что сюжет песни наталкивает на мысли об убийствах, грабежах и изнасилованиях.

Руководство музея Второй мировой войны в польском Гданьске объяснило запрет на исполнение песни "Тёмная ночь" в стенах учреждения. По его мнению, причина конфликта — "недвусмысленно пропагандистский характер произведения, созданного в 1943 году для пропагандистского производства советской кинематографии под названием "Два солдата", пишет РИА "Новости".

По версии музея, песня "Тёмная ночь" "изображает размышление советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине, утирающей слёзы над кроваткой (возможно, их общего) ребёнка".

Этот сюжет породил в головах руководства музея мысли об "убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин" в районах, где жили поляки. При этом в музее ещё и обвиняют музыкантов в провокации.

— Трудно избавиться от ощущения срежиссированной провокации с политическим подтекстом, — говорится в заявлении.

О конфликте в музее сообщил артист. Как рассказывал Лайф, руководитель учреждения культуры прервал его во время пения и заявил, что исполнение композиции запрещено. А затем попросил музыкантов собрать вещи и уйти.