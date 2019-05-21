Лоза призвал попавшую в рейтинг Forbes Монеточку бросить "ерунду с пением"

Певец решил, что его молодая коллега вскоре заработает миллиарды, и обрисовал ей печальное будущее.

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза в беседе с Лайфом призвал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) бросить "ерунду с пением" и начать получать экономические навыки. Так он прокомментировал сообщение о том, что Forbes включил её в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет.

— Монеточке, если она хочет дальше зарабатывать деньги, нужно срочно бросать всю эту ерунду с пением и начать получать экономические какие-то навыки, потому что придётся обслуживать деньги. Либо музыка, либо деньги. Пришли деньги — ну и хорошо, живи в своё удовольствие и забудь о накоплениях. Нельзя копить деньги, нельзя. Либо ты копишь деньги, либо живёшь, — сказал Лоза.

Музыкант считает, что в списках Forbes нет ни одного счастливого человека и что себя он там точно не увидит.

— У меня никаких перспектив нет заработать миллиард, но мне он и не нужен. Деньги требуют очень трепетного, бережного и нежного к ним отношения, и они забирают всю жизнь, — резюмировал Лоза.

Как ранее сообщалось, Forbes составил список самых перспективных россиян, которым ещё нет тридцати. В рейтинг вошло 30 человек. Это в том числе артисты, спортсмены, управленцы, учёные, работники СМИ, которые добились признания внутри страны или даже на глобальном уровне.