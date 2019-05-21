Верховный суд Грузии оставил обвинительный приговор Саакашвили в силе

Экс-президента в случае возвращения в страну ждёт три года заключения за злоупотребление служебными полномочиями.

Верховный суд Грузии отклонил апелляцию экс-президента Михаила Саакашвили и оставил в силе обвинительный приговор по делу о смерти сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани, сообщает Генпрокуратура республики.

Гиргвлиани убит в 2006 году в пригороде Тбилиси. Перед этим он поссорился с чиновниками МВД. До вынесения приговора обвиняемым в убийстве Саакашвили обещал их помиловать и сделал это в 2008 году.

Затем сам Саакашвили был признан виновным по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, приговорён к трём годам тюрьмы.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за дело об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Сегодня грузинско-украинский политик первым откликнулся на призыв Владимира Зеленского о возвращении украинцев на родину. Саакашвили заявил, что Незалежная — его второй дом и он соскучился по своим друзьям.