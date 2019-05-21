На сайте президента Украины удалили все данные о Порошенко

Теперь там только новости о Зеленском. Нет ни одного фото или видео о его предшественнике.

С официального сайта украинского лидера исчез многолетний блок новостей, связанный с деятельностью прежнего президента Украины Петра Порошенко.

За сутки после того, как избранный президент Владимир Зеленский прошёл процедуру инаугурации, на сайте было размещено около 20 новостей. Они посвящены ключевым решениям Зеленского, встречам с зарубежными делегациями, назначениям и отставкам чиновников.

Подчищены в том числе разделы с видео и фото — Порошенко больше на портале нет нигде. Раздел "Супруга президента" пока пустует.

Даже после того как ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем на выборах, на сайте и в соцсетях публиковались сообщения от имени Петра Порошенко.