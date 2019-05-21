СМИ: Данные миллионов пользователей Instagram утекли в Сеть

Сообщается, что в открытом доступе оказалась информация многих известных людей и брендов.

Личные данные 49 миллионов пользователей сети Instagram оказались в открытом доступе. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Отмечается, что база данных находилась в публичном облаке Amazon Web Services и была связана с маркетинговой компанией из Индии. Агентство занимается продвижением товаров в популярном фотохостинге.

В открытом доступе оказалась персональная информация многих известных брендов и людей. База позволяет любому желающему увидеть фото профиля, количество фолловеров, геолокацию, а также электронную почту и номер мобильного телефона.

Ранее Лайф рассказывал про то, как уничтожили звёзд "Инстаграма", показав их без фотошопа.