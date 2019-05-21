Азаров заподозрил Зеленского в тяге к абсолютной власти

Экс-глава украинского правительства отметил, что речь нового лидера Незалежной построена добротно, но была посвящена исключительно внутренним делам страны.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заподозрил нового президента страны Владимира Зеленского в тяге к абсолютной власти. Об этом экс-глава украинского правительства рассказал в интервью телеканалу "360".

Азаров отметил, что заявление Зеленского, которое он произнёс после того, как вступил в должность президента Незалежной, построено добротно, но посвящено исключительно внутренним делам страны.

— Его задача и его штаба — завоевать большинство в Верховной раде, сформировать коалицию или большинство, сформировать правительство и завоевать абсолютную власть в стране, — сказал Азаров.

Как отметил бывший премьер, в речи Зеленского нашлось место и заявлениям, которых украинцы не дождались от Петра Порошенко. Речь идёт, в частности, о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность главы государства. Во время выступления он успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству. Зеленский заверил, что Украина "вернёт себе Крым".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит украинского лидера Владимира Зеленского только уже с первыми успехами в урегулировании конфликта в Донбассе и в деле нормализации российско-украинских отношений.