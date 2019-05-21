Азаров заподозрил Зеленского в тяге к абсолютной власти

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заподозрил нового президента страны Владимира Зеленского в тяге к абсолютной власти. Об этом экс-глава украинского правительства рассказал в интервью телеканалу "360".
Азаров отметил, что заявление Зеленского, которое он произнёс после того, как вступил в должность президента Незалежной, построено добротно, но посвящено исключительно внутренним делам страны.
— Его задача и его штаба — завоевать большинство в Верховной раде, сформировать коалицию или большинство, сформировать правительство и завоевать абсолютную власть в стране, — сказал Азаров.
Как отметил бывший премьер, в речи Зеленского нашлось место и заявлениям, которых украинцы не дождались от Петра Порошенко. Речь идёт, в частности, о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность главы государства. Во время выступления он успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству. Зеленский заверил, что Украина "вернёт себе Крым".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит украинского лидера Владимира Зеленского только уже с первыми успехами в урегулировании конфликта в Донбассе и в деле нормализации российско-украинских отношений.
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