Эксперты не нашли на российских прилавках конфет "Коровка" из советского детства

По итогам оценки жирнокислотного состава пять образцов из семи отправились в чёрный список, а два оставшихся попали в список товаров с замечаниями.

"Росконтроль" отправил в лабораторию популярные молочные конфеты семи торговых марок: "Коровка" ("Рот Фронт"), "Сливочки из крыночки" ("Ивкон"), "Азовская молочная" (Азовская кондитерская фабрика), "Каждый день" (Вознесенский пищевой комбинат), "Александровские коровки", "Просто", "Д" (три последних образца — "Сладовянка").

Сладости исследовались по более чем 70 параметрам. Основной задачей экспертизы было подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции.

Классический состав должен быть таким: сахар, патока, молоко сгущённое, масло сливочное и ванилин. Сами конфеты должны быть неглазированными, продолговатой прямоугольной формы и представлять собой молочную тянучку с засахарившейся корочкой. Учитывая, что "Коровка" — это молочные конфеты, массовая доля молочного жира по ГОСТу в них должна быть не менее 2,5%.

Но это всё теория. А на практике все производители сочли возможным интерпретировать рецепт на свой лад.

Абсолютно во всех образцах "Росконтроль" выявил растительные жиры, а заявлены они в составе только одних конфет — "Сливочки из крыночки". Однако расчётное содержание молочного жира в этом образце оказалось значительно меньшим, чем требует ГОСТ. Необходимые для молочных конфет 2,5% молочного жира в составе присутствуют только у трёх образцов: "Коровка", "Александровские коровки" и "Просто".

— В составе этих конфет молочный жир присутствует в достаточном количестве, хотя имеется и небольшая примесь растительного жира, можно говорить о достаточно высоком качестве этой продукции. Но производитель не счёл нужным написать полную информацию на этикетке, — указывает представитель "Росконтроля" Ирина Аркатова.

Другая ситуация — с конфетами "Просто": их реальный состав, по мнению экспертов, далёк от того, что обещает маркировка. Растительного жира в нём достаточно много — около 30%, поэтому образец занесён в чёрный список "Росконтроля" вместе с другими производителями-нарушителями.

Ранее "Росконтроль" нашёл на российских прилавках пряники с диоксидом серы. Кроме того, эксперты проверили зефир в шоколаде. По результатам лабораторных исследований четыре образца из пяти оказались в чёрном списке.