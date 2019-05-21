В Лондоне представили недорогой камерофон Honor 20 Pro

Компания Honor, суббренд Huawei, презентовала новую линейку смартфонов: Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro.

Серия смартфонов выделяется как визуально, так и технологически. Корпус новых гаджетов выполнен с применением уникального эффекта "динамической голографии". А основная камера Pro-версии с четырьмя модулями получила 111 баллов от тестовой лаборатории DxOMark, заняв 3-е место в рейтинге мобильных фотокамер. Основная камера старшей модели также получила ультраширокоугольный объектив с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный модуль с телефотообъективом и 2-мегапиксельную камеру для макросъёмки.

Также у смартфона большой — 6,26-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и круглым вырезом в левом верхнем углу. Процессор — 8-ядерный Kirin 980. Объём оперативной памяти — 8 ГБ. Объём встроенной — 256 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч.

Honor 20, несмотря на такой же дисплей, является моделью попроще. У него всего 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также меньшей ёмкости и аккумулятор: на 3750 мАч. Набор камер такой же. Разве что вместо 8-мегапиксельного телефотообъектива Honor 20 использует вспомогательный 2-мегапиксельный датчик глубины.

Honor 20 Lite — самая простая модель в новой серии. У неё 6,2-дюймовый экран с каплевидным вырезом, более слабый процессор Kirin 710 и меньшие объёмы памяти: 4 ГБ — оперативной и 128 ГБ — встроенной. Камера имеет основной датчик на 24 МП, дополнительный — с широкоугольной линзой — на 8 МП и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro будут доступны по цене от €499. Стоимость модели Honor 20 Lite стартует с €299. Российские ценники будут объявлены позже.