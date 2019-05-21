В Сети появились уникальные фото Сергея Шойгу

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравила его с 64-летием. Ксения Шойгу опубликовала в Instagram ролик, где собрала архивные фото отца. На это обратил внимание портал Дни.ру.
Фото Сергея Шойгу смонтированы под песню Леонида Дербенёва "А ты пиши мне" из кинофильма "Возьмите нас с собой, туристы". На снимках министр обороны РФ запечатлён в разные годы жизни, начиная с раннего детства. Завершается ролик кадрами, на которых Сергей Шойгу принимает Парад Победы в Москве.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин тоже поздравил Сергея Шойгу с днём рождения.
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