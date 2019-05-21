МИД Чехии поздравил персонажа "Игры престолов", который занял трон Вестероса

Министерство иностранных дел Чехии поздравило Брандона Старка с восхождением на трон Вестероса.
— Мы рассматриваем избрание Брандона Старка как позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни населения, — сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
В ведомстве также в шутку добавили, что приветствуют окончание давней гражданской войны в Западных землях.
Ранее Лайф сообщал, что Джон Сноу ответил критикам финала "Игры престолов".
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