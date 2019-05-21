Непалец дважды за неделю поднялся на Эверест

Мужчина установил мировой рекорд — за свою жизнь он взошёл на самую высокую точку планеты 24 раза.

49-летний шерп Ками Рита сегодня в 24-й раз поднялся на вершину Эвереста с непальской стороны горы. Об этом сообщает The Himalayan Times. Причём предыдущее восхождение было меньше недели назад — 15 мая.

При этом мужчина уверяет, что не будет останавливаться и поднимется на гору ещё.

В первый раз Ками Рита поднялся на Эверест (8848 м) в 1994 году, когда ему было 24 года. После он чуть ли не ежегодно бывал на этом пике с различными командами альпинистов, выполняя роль их проводника и носильщика. За плечами Шерпы — восхождения ещё на несколько восьмитысячников Гималаев и Каракорума.

Однако подобные восхождения для кого-то губительны. Лайф рассказывал, как 36-летний альпинист Нобуказу Курики погиб, пытаясь покорить Эверест в восьмой раз.