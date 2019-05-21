Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба Украины

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Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба Украины

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Виктор Муженко. Фото © Генеральний штаб ЗСУ

Он проработал в этой должности почти пять лет, на его место назначен Руслан Хомчик.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко. Тот также являлся главнокомандующим ВС.

Указ опубликован в указе на сайте президента. На должность главы Генштаба Зеленский уже назначил Руслана Хомчака.

Также Владимир Зеленский сегодня определился с именем нового руководителя Администрации Президента. Им стал адвокат, бывший советник олигарха Игоря Коломойского.

Но и это не всё. Также Владимир Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы на 21 июля.

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