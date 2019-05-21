Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко. Тот также являлся главнокомандующим ВС.
Указ опубликован в указе на сайте президента. На должность главы Генштаба Зеленский уже назначил Руслана Хомчака.
Также Владимир Зеленский сегодня определился с именем нового руководителя Администрации Президента. Им стал адвокат, бывший советник олигарха Игоря Коломойского.
Но и это не всё. Также Владимир Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы на 21 июля.
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