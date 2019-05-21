Ведущего шоу об изменах избил муж героини

Успокоить взбешенного мужчину ведущему не удалось. Тот требовал записи со скрытых камер.

Монтировкой получил ведущий реалити-шоу "Опасные связи" о супружеских изменах на телеканале "ЧЕ!" Карен Кочарян. Ему сломали лучевую кость, однако он продолжит работать, сообщает телеканал.

Оказалось, что после расследования на съёмочной площадке Кочарян общался с девушкой, которая хотела вывести на чистую воду своего возлюбленного. И тут на него набросился неверный супруг.

— В этот момент из дома выскочил уличенный в измене муж с монтировкой в руках и потребовал отдать ему запись со скрытых камер. Увидев, что ни операторов, ни камер уже нет, он накинулся на Карена, — говорится в сообщении телеканала.

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