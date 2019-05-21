Независимый топливный союз заявил о возможном скачке цен на бензин

В качестве причин там называют сокращение объёма производства, снижение поставок на внутренний рынок и увеличение объёма экспорта топлива.

Российский топливный союз предупредил о возможном резком скачке цен на бензин. Соответствующее письмо отправлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. В нём отмечается, что нынешняя ситуация на топливном рынке начинает повторять события прошлогодней весны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в союзе отмечают, что за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%. Если не ввести срочные меры, то оптовые и розничные цены на топливо будут продолжать расти. Среди основных причин резкого скачка цен называется сокращение объёма производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок и увеличение объёма экспорта топлива.

Ранее Лайф рассказывал о том, насколько может подорожать бензин к концу мая.