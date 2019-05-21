Главу Минэнерго США обвинили в сотрясании воздуха по поводу "Северного потока—2"

Как считает глава Российского газового союза Сергей Чижов, "сверхъестественного не будет".

Глава Российского газового союза Сергей Чижов заявил, что реальной угрозы для проекта "Северный поток — 2" со стороны Соединённых Штатов нет, несмотря на угрозы министра энергетики Штатов Рика Перри ввести санкции.

— США давно об этом говорят. Думаю, сейчас это касается судов, которые реально делают прокладку, — сказал Чижов в эфире НСН. — Но это просто те угрозы, которые ранее уже были озвучены. Сейчас их повторили в подходящее время и в подходящем месте: на инаугурации президента Украины.

Чижов пояснил, что, по мнению американской стороны, Украина является той самой страной, которая пострадает больше всего от "Северного потока — 2", не считая США. Однако, по мнению главы союза, ничего "сверхъестественного не будет".

— Сейчас это больше сотрясание воздуха, чем реальная угроза, — добавил он.

Напомним, ранее Рик Перри сообщил, что в администрации США намерены ввести санкции против газопровода "Северный поток — 2". Он сказал об этом во время своего визита в Киев. Однако в Кремле не считают, что ограничения смогут остановить строительство.