Матвиенко выразила надежду, что среди "Лидеров России" будет больше женщин

Она стала наставницей одной из победительниц конкурса, которой предложила работу в Российском фонде прямых инвестиций.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что с каждым годом среди участников всероссийского конкурса "Лидеры России" будет больше женщин.

— Председатель Совета Федерации выразила надежду, что с каждым годом в борьбе за победу будет принимать участие всё большее число женщин, настроенных занять лидирующие позиции в бизнесе, органах государственной власти, политике, — сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Матвиенко стала наставницей одной из победительниц конкурса — Светланы Костиковой. Спикер Совфеда встретилась с ней и предложила работать в составе команды Российского фонда прямых инвестиций. Костикова займётся предложениями по привлечению инвестиций в регионы.

Ранее Лайф сообщал, что победитель конкурса "Лидеры России" стал замглавы "Россетей".