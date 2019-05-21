В Новом Уренгое самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

На борту лайнера авиакомпании "КрасАвиа" находилось 111 человек, из них 104 пассажира.

Самолёт ЯК-42, который сегодня вылетел из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у него не убралось шасси. Инцидент произошёл в 19:10 по местному времени (17:10 мск), сообщает пресс-служба МЧС региона.

Командир воздушного судна решил выработать топливо, и через 50 минут после взлёта борт успешно приземлился в аэропорту города. На месте борт встречали пожарные и сотрудники скорой помощи. Однако их помощь не потребовалась.

Причины происшествия выясняют компетентные органы.

Только сегодня Лайф сообщал о проблеме в другом российском аэропорту. Sukhoi Superjet 100 сняли с рейса в Ижевске из-за протекающего топлива. После катастрофы в аэропорту Шереметьево к самолётам этого типа повышенное внимание. Тогда погиб 41 человек.