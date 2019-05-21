Пассажиров остановленных на Большой кольцевой линии поездов вывезли на станцию

Пассажиров из поездов, остановленных на Большой кольцевой линии московского метро, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто не обратился, безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Специалисты выбрали наиболее удобный и безопасный способ вывести пассажиров из остановленных поездов: люди, оставшиеся в вагонах, переходили в подъехавший поезд и доезжали до ближайшей станции.

— Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии, — говорится в сообщении Московского метрополитена в "Твиттере".