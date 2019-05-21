Пассажиров остановленных на Большой кольцевой линии поездов вывезли на станцию

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Пассажиров остановленных на Большой кольцевой линии поездов вывезли на станцию

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Пассажиров из поездов, остановленных на Большой кольцевой линии московского метро, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто не обратился, безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Специалисты выбрали наиболее удобный и безопасный способ вывести пассажиров из остановленных поездов: люди, оставшиеся в вагонах, переходили в подъехавший поезд и доезжали до ближайшей станции.

Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии, — говорится в сообщении Московского метрополитена в "Твиттере".

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