В работе Skype зафиксировали сбой

В России наибольшее количество жалоб поступило от пользователей, проживающих в Москве.

Сбой мессенджера Skype произошёл 21 мая в ряде стран по всему миру, в том числе и в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе Skype наблюдаются с 14:14 по времени Восточного побережья США (21:14 мск), — сказано в сообщении.

По данным сервиса, о неполадках сообщили жители Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции и Японии. В России о сбоях в работе мессенджера сообщали пользователи, находящиеся в Москве.

Ранее Лайф рассказал, в каком мессенджере появится платёжный сервис.