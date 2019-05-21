Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении конституции

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что Владимир Зеленский начал работу на посту президента Незалежной с нарушения конституции страны.

— Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак, — написал он в "Фейсбуке", не уточнив, что имеет в виду — роспуск Рады или кадровые перестановки.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины, а 21 мая уже подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Причиной роспуска Рады украинский лидер назвал низкий уровень доверия граждан к парламенту — всего 4%.