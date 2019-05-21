Меркель и Макрон призвали быстро решить вопросы по членству РФ в Совете Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выступили за скорейшее решение вопросов, касающихся полноправного членства РФ в Совете Европы.

— Канцлер и французский президент подчеркнули, что России место в Совете Европы. Они указали на важность быстрого решения всех открытых вопросов, чтобы Россия могла быть членом со всеми правами и обязанностями, — цитирует ТАСС сообщение Кабмина Германии.

Напомним, парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за воссоединения Крыма с Россией, после этого Москва приостановила выплату взносов в СЕ. В апреле 2019 года ассамблея приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации: она призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.

17 мая Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе ПАСЕ.