Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу закона о языке

Однако глава Администрации Президента назвал допустимым рассмотрение документа по запросу парламентариев.

Украинский лидер Владимир Зеленский не намерен обращаться в Конституционный суд по поводу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

— Мы не будем обращаться в Конституционный суд, такой закон принят, — заявил Богдан.

Однако он допустил рассмотрение документа по ходатайству депутатов парламента.

— Мы не будем мешать кому-то обращаться в Конституционный суд. У народных депутатов есть право обратиться, а у суда — дать ответ, — добавил глава администрации.

Напомним, закон о языке введён по инициативе бывшего президента Петра Порошенко. Нормативный акт предусматривает, что каждый гражданин Незалежной должен владеть государственным языком. Команда Зеленского выступила с резкой критикой документа и предсказала его негативные последствия, в частности на процессе украинизации.