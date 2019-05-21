На Большой кольцевой линии возобновилось движение

Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро возобновлено. Поезда ходят челночно на двух участках кольца. Все станции Большой кольцевой линии, кроме "Делового центра", открыты для пассажиров.

Сейчас движение идёт на участках "Шелепиха" — "ЦСКА" и "ЦСКА" — "Савёловская". Пока поезда между этими станциями следуют с увеличенными интервалами челночно.

Нет движения только на вилочном участке — нельзя доехать до станций "Шелепиха", "Парк Победы" и с "Шелепихи" до "Делового центра".

Все пассажиры остановленных ранее поездов вывезены из тоннелей на станции, медицинская помощь никому не потребовалась.

Московский метрополитен принёс пассажирам извинения за доставленные неудобства.