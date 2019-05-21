В Каннах состоялась мировая премьера фильма Тарантино

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" прошла на Каннском кинофестивале во вторник, 21 мая, во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
На премьере фильма присутствовал сам режиссёр, а также актёры, исполнившие главные роли — Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
#RedSteps ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD by Quentin Tarantino ✨— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 21 мая 2019 г.
with Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Quentin Tarantino, Daniela Pick, David Heyman & Shannon McIntosh.#Cannes2019 #Competition #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/SUZq2NGNOr
— Квентин является одним из главных представителей великих традиций кинематографа, — приводит слова Ди Каприо ТАСС.
Сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. Действия происходят вокруг экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Кинокритики назвали картину одной из самых ожидаемых премьер на Каннском кинофестивале.
— Квентин — один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новые работы, — пояснила генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.
Отмечается, что фильм Тарантино, претендующий на главную награду — "Золотую пальмовую ветвь", был включён в основную программу фестиваля в последний момент. Режиссёр приложил все усилия, чтобы успеть завершить работу над картиной к открытию каннского конкурса.
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