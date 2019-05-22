"Химическое крыло" боевиков в Сирии готовит серию постановочных атак

Боевики готовят постановочные химические атаки в сирийских населённых пунктах Джарджаназ и Серакаб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Он рассказал, что в названных районах уже собрана группа беженцев, которые будут выдавать себя за жертвы. По его словам, боевики обладают достаточным запасом отравляющих веществ, чтобы снарядить боеприпасы для инсценировок. Более того, Купчишин отметил, что аналогичная подготовка ведётся террористами и на западе провинции Алеппо.

Также, согласно информации Центра по примирению враждующих сторон, на территории САР была создана отдельная информационная структура, в задачи которой входит распространение фейковых материалов для дестабилизации обстановки на юге Идлибской зоны деэскалации. По словам захваченных в плен боевиков, она получила название "химическое крыло".

Купчишин рассказал, что руководящий центр этой "организации" находится в Идлибе и, по информации российских военных, в её состав входят в основном выходцы из европейских государств и бывших советских республик. Разделяется она на отделы планирования, разработки и медиаотдел.

Среди прочего, по его словам, в составе "химического крыла" создана специальная медицинская группа, члены которой прошли обучение по оказанию помощи пострадавшим при отравлении химическими веществами в городе Ракка под руководством сотрудников американских спецслужб.