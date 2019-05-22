Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Согласно уставу ЕВС, разрешается показывать только флаги стран, входящих в ООН и ЕС.

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что палестинский флаг дважды попал в прямой эфир Евровидения. Так, его продемонстрировали участники исландской группы Hatari во время объявления баллов и танцоры из труппы Мадонны.

В ЕВС напомнили, что Евровидение не является политическим мероприятием и демонстрация флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса.

Напомним, конкурс Евровидение-2019 прошёл с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. Первое место занял певец из Нидерландов, на втором месте — итальянский исполнитель. Бронзовую позицию занял российский артист Сергей Лазарев.