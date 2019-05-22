Путин, Меркель и Макрон не обсуждали вопрос о встрече в "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе разговора не обсуждали вопрос о проведении встречи в "нормандском формате" и четырёхстороннего саммита по Сирии. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном, в ходе которого стороны обсудили Украину, Сирию, ситуацию участия России в ПАСЕ.

Президент РФ поднял вопрос о принятом Киевом дискриминационном законе об украинском языке. Зарубежные лидеры выступили за скорейшее решение вопросов, касающихся полноправного членства РФ в Совете Европы.