Международную Букеровскую премию получила писательница из Омана

Джоха Аль-Хартхи, писатель и преподаватель из Омана, была удостоена Международной Букеровской премии 2019 года за книгу "Небесные тела". Торжественная церемония награждения состоялась в концертном зале Roundhouse в Лондоне.

"Небесные тела" (Celestial Bodies) рассказывают историю трёх сестёр из Омана, каждая из которых выбрала свой непростой жизненный путь. Помимо звания и самой награды Аль-Хартхи также стала обладательницей приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Помимо Аль-Хартхи на престижную награду также претендовала прошлогодний лауреат — польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мёртвых" (Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead), немка Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands) и колумбийский писатель Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape Of The Ruins).

Также в шорт-лист премии вошли француженка Анни Эрно и её роман "Годы" (The Years) и детский писатель из Чили Алия Трабукко Серан с романом "Непрожитое" (The Remainder).